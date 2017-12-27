تعرف على قرار محافظ بنى سويف بشأن اختيار القيادات بالديوان العام والمديريات

بنى سويف :هانى فتحى



أصدر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف قراراً حمل رقم 2954 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية بالديوان العام ومديريات الخدمات ووظائف الإدارة الإشرافية باليدوان العام والوحدات المحلية.

وشمل القرار فى المادة الأولى منه تشكل لجنة لاختيار الوظائف القيادية بالديوان العام ومديريات الخدمات ووظائف الإدارة الإشرافية بالديوان العام، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية مدير المديرية المختصة مدير مديرية التنظيم والإدارة ، ومدير الشؤون القانونية بالمحافظة، ومدير شئون العاملين بالمحافظة ، ومدير مركز المعلومات بالمحافظة وموجة عام اللغة الانجليزية بمديرية التربية والتعليم.

وجاء فى القرار أن تقوم تلك اللجنة بتقييم المتقدمين فى تلك الوظائف على أن تستعين اللجنة بما تراه مناسب للمساعدة لانجاز إعمالها دون أن يكون له صوت معدود

كما شمل قرار محافظ بنى سويف تشكيل لجنة أخرى برئاسة مدير الموارد البشرية بالمديرية ، وعضوية باحث شؤون عاملين وباحث شؤون قانونية ، عضو شؤون مالية ،كاتب شؤون عاملين بالمديرية المختصة لتلقى طلبات المتقدمين وعمل كشوف جماعية لهم بعد مقارنتها بالبيانات الرسمية لهم.