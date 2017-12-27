تعرف على إجراءات محافظ بنى سويف للحد من حوادث الطرق

تعرف على إجراءات محافظ بنى سويف للحد من حوادث الطرقالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 07:40 م
تنفيذى بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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أصدر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف تعليماته بضرورة تنفيذ عدد من الإجراءات لتوعية المواطنين بالأخطار المترتبة على مخالفة قواعد وتعليمات المرور وحركة السير ، التى تمثل السبب الرئيس للعديد من الحوادث المرروية وسقوط ضحايا ومصابين وتضرر العديد من الممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عما تتكبده الدولة لتقديم أوجه الدعم اللازمة فى هذا الصدد.
وطالب المحافظ بإعداد مادة فيلمية يتم عرضها فى الميادين والشوارع الرئيسية،على أن تتضمن عرضا موجزا للأسباب المعتادة للحوادث المرورية، وحصرا لأعدادها الكبيرة وآثارها السلبية اجتماعيا واقتصاديا ، وأن تتضمن بعض المواقف المؤثرة فى حياة بعض الأسر التى تعرضت لحادث مرورى.
وشكل المحافظ لجنة لإعداد حصر دقيق للحوادث المروروية فى الفترة الماضية وبحث أسباب وقوعها ، و تضم اللجنة إدارات المرور ومديرية الصحة والطرق والإسعاف وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ، على أن تقوم هذه اللجنة بوضع توصيات فنية للحد من الحوادث المرورية على مستوى المحافظة.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة، وبحضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، والعقيد محمود عبد المجيد بشير المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء عصام العلقامى السكرتيرالعام واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، فضلا عن التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن وووكلاء الوزارات ومديرى عموم المديريات والمصالح الحكومية.
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