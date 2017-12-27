تضامن كفر الشيخ تنظم ملتقى اليوم حول الهجرة غير الشرعية





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال مصطفى جاد الله وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، إن نادى مطوبس الرياضى سيشهد صباح اليوم ملتقى بعنوان آليات مواجهة الهجرة غير الشرعية، والذى تنظمه وزارة التضامن.

وأضاف جاد الله لـ"اليوم السابع" أن الملتقى يشهد العديد من الفعاليات على رأسها توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بآلياتها للحد منها، كما يشهد الملتقى برنامجا تدريبيا لإعادة تأهيل الشباب وتدريبهم على عدد من الحرف تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوفير مشروعات صغيرة مدرة للدخل وتسدد على أقساط ميسرة.