تضامن كفر الشيخ تنظم ملتقى اليوم حول الهجرة غير الشرعية

تضامن كفر الشيخ تنظم ملتقى اليوم حول الهجرة غير الشرعيةالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:00 ص
مصطفى جاد الله وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
قال مصطفى جاد الله وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، إن نادى مطوبس الرياضى سيشهد صباح اليوم ملتقى بعنوان آليات مواجهة الهجرة غير الشرعية، والذى تنظمه وزارة التضامن.
وأضاف جاد الله لـ"اليوم السابع" أن الملتقى يشهد العديد من الفعاليات على رأسها توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بآلياتها للحد منها، كما يشهد الملتقى برنامجا تدريبيا لإعادة تأهيل الشباب وتدريبهم على عدد من الحرف تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوفير مشروعات صغيرة مدرة للدخل وتسدد على أقساط ميسرة.
إضافة تعليق
مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب
"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة