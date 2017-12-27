تشيلى تعزز إجراءات الأمن على المعابر الحدودية قبل زيارة البابا فى يناير





(رويترز)

قالت تشيلى، إنها ستعزز إجراءات الأمن على الحدود قبل موجة الزائرين المرجح أن يصلون إلى البلاد من الأرجنتين الشهر القادم خلال زيارة البابا فرنسيس.

ولم يتبق سوى أقل من ثلاثة أسابيع على وصول البابا. وقالت السلطات فى تشيلى إنها تعمل مع الكنيسة الكاثوليكية للاستعداد لتدفق السائحين فى أوج الصيف الجنوبى وهو وقت تقليدى للعطلات فى البلدين.

وقال رئيس وحدة المعابر الحدودية بوزارة الداخلية ريجينالدو فلوريس للصحفيين "سنشهد عددا قياسيا من الزوار (الأجانب).

ويبدأ البابا فرنسيس زيارته لتشيلى فى 15 يناير كانون الثانى حيث سيزور مدن سانتياجو وتيموكو وإيكويك ثم يتوجه إلى بيرو.

ومن المنتظر أن يجتذب القداس الذى سيقيمه فى سانتياجو عاصمة تشيلى أكثر من 500 ألف شخص. وقال المسؤولون إنه سيتم نشر الآلاف من قوات الشرطة.