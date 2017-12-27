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تسليم 10 جثث لأهاليهم بمستشفى شبين الكوم وجثة واحدة تنتظر وصول ذويها

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:59 م
تسليم 10 جثث لأهاليهم بمستشفى شبين الكوم وجثة واحدة تنتظر وصول ذويها جثة - أرشيفية


المنوفية – محمود شاكر
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أعلن مصدر أمنى، عن تسليم 10 جثث للإرهابيين الذين تم إعدامهم بالأمس في سجن وادي النطرون، ضمن قضية الهجوم على كمين الصفا بالإسماعيلية، والذي وقع في 2013 وأسفر عن استشهاد ضابط و8 مجندين .

وأكد المصدر، أنه تم تسليم  10 جثث لذويهم، بينما تظل جثة واحدة داخل مشرحة المستشفى ولم يتسملها أحد، وفى انتظار وصول ذويها لأستلامها .

وأشار المصدر أنه في حالة عدم تسلم الجثة الاخيرة كما تم تسليم باقى الجثث، سيتم الانتظار لمدة أسبوع وبعدها يتم عرض الأمر على النيابة لدفنها بمقابر الصدقة .

كانت مصلحة السجون قد نفذت حكما بالإعدام، فجر أمس الثلاثاء، بحق 15 متهماً فى قضية الهجوم على كمين الصفا الذى وقع فى أغسطس عام 2013 بمدينة العريش، وأسفر عن استشهاد ضابط و8 مجندين من بينهم أربعة من محافظة البحيرة والآخرين من المنوفية.

 


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