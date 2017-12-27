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تسريب صوتى يفضح رئيس المخابرات القطرى وهو يتبرأ من قبيلة "آل مرة"

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 10:44 م
تسريب صوتى يفضح رئيس المخابرات القطرى وهو يتبرأ من قبيلة "آل مرة" غانم الكبيسى رئيس المخابرات القطرية


كتب أيمن رمضان
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تبرأ غانم الكبيسى، رئيس المخابرات القطرية، من قبيلة "آل مرة"  مؤكداً أنهم سعوديون وليسوا قطريين، وقال فى تسريب صوتى مسرب بثته "قطر يليكس".

وتابع: "إذا أعجبته السعودية يروح يقعد فى السعودية وهو أصلا من السعودية وقطر فيها من يحميها ومن يعزها..والأتراك وسوالاف الأتراك هذ ما لي شغل فيه.. فيها حكام وفيها سياسيين هم الأدرى بمصلحة البلد.. لا هو حكم ولا هو حمى قطر من الأتراك.. وما يقدر يحمي حتى نفسه.. يتسول ويشهرون بالبلد لا أكثر ".

واستكمل قائلاً: "نسوا فضل قطر عليهم.. والله ما عرفناهم إحنا من 50 سنة لم يكونوا موجودين معنا .. أتوا بعد استخراج النفط  وحق وظائف  والرواتب الزينة.. ولا فيهم خير ولا فيهم دين.. لو فيهم خير لم يكن يعضوا اليد التي إمتدت لهم قطر جابت قبيلة آل مرة من السعودية ودربتهم ومنحتهم الوظائف والمنازل الزينة هو دا آخرة الإحسان".

 


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