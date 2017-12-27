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ترامب يتمنى عيد "كوانزا" سعيدا للأمريكيين السود

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 04:29 ص
ترامب يتمنى عيد "كوانزا" سعيدا للأمريكيين السود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب


(أ ف ب)
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وجّه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب معايدة بمناسبة عيد "كوانزا" الذى يستمر سنويا لمدة أسبوع من 26 ديسمبر ولغاية الأول من يناير ويحتفل خلاله الأمريكيون السود بأرثهم الثقافى وتاريخهم الأليم وآمالهم بمستقبل أفضل.

وقال ترامب فى بيان إنه "فى الوقت الذى تشعل فيه العائلات والأصدقاء سويا شمعدان الكينارا، ميلانيا وأنا نتقدم إليهم بأحر التهانى والأمنيات بأعياد سعيدة وسنة جديدة مزدهرة".

وعيد كوانزا مناسبة ابتكرها فى ستينيات القرن الماضى الناشط فى مجال الدفاع عن الحقوق المدنية مولانا كارينغا كاحتفال سنوى يجمع كل الأمريكيين المتحدرين من أصول أفريقية وكذلك أيضا أفارقة الشتات، ويتم خلاله إيقاد شمعدان الكينارا الذى يحمل سبع شموع، تضاء واحدة منها كل ليلة، وتنقسم إلى ثلاث شموع حمراء ترمز إلى الماضى الأليم للسود وثلاث خضراء ترمز إلى أملهم بمستقبل مشرق وواحدة سوداء فى الوسط بلون بشرتهم.

وترجع فكرة هذا العيد إلى احتفالات نهاية الحصاد فى أفريقيا حيث تعنى كلمة "كوانزا" باللغة السواحلية "أولى ثمار الحصاد".

وهذا العيد ليس منتشرا على نطاق واسع فى الولايات المتحدة، لكن وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى أن مزيدا من الأمريكيين السود احتفلوا به هذا العام بسبب مناخ التوتر السياسى الذى يخيم على البلاد منذ انتخب دونالد ترامب رئيسا.

 

          


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