تحرير 44 محضر مخالفة تموينية فى حملة بدمياط

تحرير 44 محضر مخالفة تموينية فى حملة بدمياطالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:46 م
مخبز - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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قامت إدارة التموين فى مركز الزرقا بدمياط برئاسة ربيع الحسيني النحاس و بالتنسيق مع مفتشى الإدارة ومكتب حماية المستهلك بتحرير 44 محضر مخالفات تموينية متنوعة شملت مخالفة مخابز ومواد بترولية وأسواق وعدم حمل شهادات صحية وعدم توفير ترخيص مزاولة مهنة وذلك خلال شهر ديسمبر الجارى
يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، ومتابعة محمود شحاتة محمود بريك رئيس مركز ومدينة الزرقا.
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