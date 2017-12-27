تحرير 35 قضية تموينية وضبط 5 أطنان مواد بناء مجهولة المصدر بالمنوفية





المنوفية - محمود شاكر

شن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حمله مكبرة بدائرة المديرية، بالاشتراك مع مفتشي التموين بالمحافظة، للحد من ترويج السلع مجهولة المصدر، ولضبط أسعار السلع بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 35 قضية متنوعة، شملت 16 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 5 قضايا عدم وجود شهادة صحية، 3 قضايا عدم وجود سجل تجارى،3 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و3 عدم مزاولة النشاط في الأوقات الرسمية لمستودع غاز .

كما تمكنت الحملة، من تحرير قضيتى حيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، حملت رقم377 جنح أمن دولة طوارئ قسم شبين الكوم لسنة 2017 ضد "ي. ع " مسئول عن محل بيع سلع غذائية بدائرة القسم وتم ضبط 50 كجم لبن حليب معلب، 24 كجم صلصة، 25 كجم دواجن مجمدة، 35 كجم لحوم مجمدة، 45 كجم جبن شرائح انواع مختلفة، والقضية رقم 376 جنح أمن دولة طوارئ قسم شبين الكوم لسنة 2017 ضد " ط. ك " مسئول عن محل بقالة بدائرة القسم، وتم ضبط 50 كجم مكرونة .

كما تمكنت الحملة، من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع دقيق فاخر استخراج 72 % مجهول المصدر، حملت رقم 375 جنح أمن دولة طوارئ قسم شبين الكوم لسنة 2017 ضد " إ. م. ع " مسئول عن مخبز أفرنجى بدائرة القسم وتم ضبط 250 كجم دقيق فاخر استخراج 72%، وقضية حيازة ملح طعام مجهولة المصدر، حملت رقم 378 جنح امن دولة طوارئ قسم شبين الكوم لسنة 2017 ضد " ح. م. م " مسئول عن محل لبيع سلع غذائية بدائرة القسم وتم ضبط 24 كجم ملح طعام، وقضية حيازة وعرض وبيع مواد بناء مجهولة المصدر حملت رقم 65 جنح امن دولة طوارئ مركز الشهداء لسنة 2017 ضد" أ. ث. م " مسئول عن مستودع لبيع مواد البناء بدائرة المركز وتم ضبط 5 طن حديد تسليح، كما تم تنفيذ 7 أحكام غرامات بإجمالي 800 جنيهاً .