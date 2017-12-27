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تحرير 1024 مخالفة دراجات بخارية بدون لوحات بالمحافظات

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:00 ص
تحرير 1024 مخالفة دراجات بخارية بدون لوحات بالمحافظات درجات بخارية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 1024 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 652 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات

 


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