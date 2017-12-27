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تحالف دعم الشرعية: الاستيلاء على أسلحة حصلت عليها ميليشيات الحوثى من إيران

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 06:11 م
تحالف دعم الشرعية: الاستيلاء على أسلحة حصلت عليها ميليشيات الحوثى من إيران المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن


كتب أحمد عبد الرحمن
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قال العقيد الركن تركى المالكى المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، إنه تم منح 10 تصاريح لنقل مساعدات لليمن عبر المنافذ البرية، موضحًا أن التحالف سيواصل تقديم المساعدات للشعب اليمنى فى كل أنحاء البلاد.

 

وأضاف المالكى، خلال مؤتمر صحفى، أن الجيش الوطنى اليمنى يتقدم بقوة فى محافظة البيضاء، مشيرًا إلى أنه تم الاستيلاء على أسلحة حصلت عليها ميليشيات الحوثى من إيران.

 

وأشار المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، إلى أنه تم تحديد بعض المناطق التى يخزن فيها صواريخ باليستية وتم قصفها، بالإضافة إلى استهداف مستودعات للأسلحة ونقاط تجمع لعناصر الميليشيات الحوثية. 

 

وأوضح المالكى، أن طائرات الأباتشى دمرت سيارات عسكرية تتبع لميليشيات الحوثى، لافتًا إلى أن طائرات الأباتشى استهدفت مواقع حدودية لتجمع عناصر ميليشيا الحوثى.


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