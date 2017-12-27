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تجديد حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بالقليوبية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:13 م
تجديد حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بالقليوبية اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية


القليوبية ــ نيفين طه
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قرر قاضى المعارضات تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لتكوينهما تشكيلاً عصابيا تخصص فى السرقة بالإكراه للمواطنين فى كفر شكر، واعترفا المتهمان بارتكابهما 7 وقائع سرقة سيارات ودراجات نارية من المواطنين مستخدمين أسلحة نارية. 

كانت البلاغات انهالت أمام الرائد محمد السعيد رئيس مباحث كفر شكر من العديد من المواطنين بتعرضهم للسرقة بالإكراه من قبل 5 أشخاص مسلحين، وتم عرض البلاغات على اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 5 عاطلين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين، "أدهم س" 31 سنة عاطل و"أحمد ع" 21 سنة عاطل أثناء استقلالهما الدراجة النارية رقم 136892 شرقية والمبلغ بسرقتها وبحوزة الأول بندقية آلية و43 طلقة من ذات العيار وبحوزة الثانى بندقية خرطوش و5 طلقات وطبنجة صوت.  

وتبين هروب كل من، "علي م" 19 سنة عاطل "هارب" و"أحمد خ" 19 سنة عاطل "هارب" و"السيد ع" 23 سنة عاطل "هارب"، وبالكشف على المتهمين الخمسة تبين أنه مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى 7 قضايا سرقة بالإكراه.  

وبمواجهة المتهمين أمام النقيب محمود غزالي معاون مباحث مركز كفر شكر اعترفا باشتراكهما والمتهمين الهاربين في ارتكاب 7 وقائع سرقة بالإكراه لسيارات ودراجات نارية، وحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر لممارسة نشاطهم الإجرامى، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، وأحيل المتهمان للنيابة التى أمرت بحبسهما 4 أيام جددها اليوم قاضي المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

 


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