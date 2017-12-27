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تجديد حبس ترزى قتل عاطلا حاول إجباره على الشذوذ ببولاق الدكرور 15 يوما

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:22 م
تجديد حبس ترزى قتل عاطلا حاول إجباره على الشذوذ ببولاق الدكرور 15 يوما قفص اتهام - أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس "إ.ف" 29 سنة ترزى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل عاطل حاول إجباره على ممارسة الشذوذ الجنسى.

تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارا يفيد بالعثور على جثة "أ .ح" 53 سنة عاطل، مسجاة على أرضية غرفة نومه بشقته بالطابق الثالث بعقار في دائرة القسم، مصابا بـ8 طعنات متفرقة، ووجود بعثرة فى محتويات الشقة وسلامة كل منافذها.

 انتقل فريق من البحث الجنائى ، لمعرفة ملابسات الواقعة، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المجنى عليه شاذ جنسيا، ويتردد عليه عدد من الشباب لممارسة الفجور، وأن وراء ارتكاب الحادث "إ.ف.م" (29 سنة- ترزى)، مقيم بالمنصورة، وسابق اتهامه فى قضايا سرقة وسلاح، وذلك بعدما شوهد بصحبة المجنى عليه أثناء صعودهما لمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتتسيق مع قطاع الأمن العام، تمكن ضباط أمن الدقهلية من ضبطه، وتبين إصابته بجرح قطعى، وأقر بارتكابه الحادث، مضيفا أنه تعرف على المجني عليه على فيس بوك، واتفقا على ممارسة الشذوذ الجنسى، وقابله فى شارع السودان بالدقى ثم توجها لمسكنه، وهناك قتله لرفضه ممارسة الشذوذ معه.

 


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