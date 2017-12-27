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تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بسبب مبيعات المصريين

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:11 م
تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بسبب مبيعات المصريين البورصة - صورة أرشيفية


كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.
 
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.03%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.01%.
 
 
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30%.
 
 
 
 
 
 
 

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