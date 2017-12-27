تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بسبب مبيعات المصريين





كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.03%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.01%.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30%.