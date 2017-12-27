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تأجيل محاكمة 20 متهما بقضية "أحداث أطفيح" لجلسة 10 يناير المقبل

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:54 م
تأجيل محاكمة 20 متهما بقضية "أحداث أطفيح" لجلسة 10 يناير المقبل محكمة - أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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قررت محكمة جنح أطفيح بجنوب الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهما من بينهم 16 محبوسين و4 هاربين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث أطفيح"، لجلسة 10 يناير المقبل، للاطلاع على المستندات.

كانت النيابة قد أمرت بحبس 15 من المتهمين فى القضية، بعدما وجهت لهم اتهامات بالتجمهر، والاعتداء على منشأة دينية وتكسير محتوياتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، ومن بينهم متهم "حدث"، كما أمرت بحبس مالك العقار لاتهامه بتحويله لمنشأة دينية دون ترخيص.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خرجوا عقب صلاة الجمعة الماضية متوجهين إلى كنيسة "الأمير تادرس" قاصدين استهدافها على خلفية إشاعة مفادها شروع الكنيسة فى تركيب أجراس للصلاة، واقتحموها وهشموا الكراسى والأيقونات والصلبان، وتبين فيما بعد أن مالك المكان حولها الى منشأة دينية دون ترخيص من الجهات المعنية.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهم فى الاعتداء على الكنيسة، وإحالتهم للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.

 

 

 

 


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