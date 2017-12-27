تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية داعش مصر" لجلسة 10 يناير المقبل





كتب محمد عبد الرازق

أفاد مصدر قانونى، بأن المحكمة العسكرية قررت تأجيل نظر محاكمة المتهمين بالقضية رقم 247 جنايات شرق القاهرة العسكرية لسنة 2016، والمعروفة بـ"خلية داعش مصر"، لجلسة 10 يناير المقبل.

كانت النيابة العسكرية، قررت حبس 10 متهمين فى القضية رقم 672 لسنة 2015، والمقيدة برقم 247 جنايات شرق العسكرية لسنة 2016 30 يومًا على ذمة التحقيقات، ثم أحالتهم للمحكمة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، واعتناق الأفكار التكفيرية، تمهيدًا لحفظ القضية وإحالتها إلى المحكمة العسكرية.