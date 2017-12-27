تأجيل إعادة محاكمة متهمين محكوم عليهما بالإعدام فى أحداث إمبابة لـ14 فبراير

تأجيل إعادة محاكمة متهمين محكوم عليهما بالإعدام فى أحداث إمبابة لـ14 فبرايرالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:10 م
المستشار محمد ناجى شحاتة
كتب محمد عبد الرازق
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قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تأجيل إعادة محاكمة محمد عبد الفتاح الفرماوى، ومحمد عبد الجليل خطاب، الصادر ضدهما حكما غيابياً بالإعدام شنقاً، لاتهامهما بالقتل العمد فى إمبابة، لجلسة 14 فبراير المقبل، لسماع أقوال الشاهد الثانى، وأمرت المحكمة بضبطه وإحضاره.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم، وبسكرتارية أحمد صبحى عباس ومحمد سليمان.
وأسندت النيابة للمتهمين محمد عبد الجليل محمد، ومحمد عبد الفتاح الفرماوى تهمة القتل العمد بمنطقة إمبابة وحيازة الأسلحة النارية .
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