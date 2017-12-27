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بلجيكا تعيد طائراتها المشاركة ضمن التحالف الدولى إلى البلاد

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 07:34 م
بلجيكا تعيد طائراتها المشاركة ضمن التحالف الدولى إلى البلاد التحالف الدولى


أ ف ب
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أنهت بلجيكا مهمة استمرت 18 شهرا ضد تنظيم داعش مع إعادة طائراتها الأربع من طراز إف-16 المنتشرة فى الشرق الأوسط فى إطار عملية "ديزيرت فالكون" (صقر الصحراء)، بحسب الجيش البلجيكى.

وذكرت وكالة بلغا أن الطائرات حطت الثلاثاء قرابة الساعة 12,30 (11,30 ت غ) فى قاعدة كلاينى بروغل الجوية بمحافظة ليمبورغ (شرق) وكان فى استقبال الطيارين وزير الدفاع ستيفن فانديبوت مع عدد من القادة العسكريين وأفراد عائلاتهم.

وكانت وزارة الدفاع البلجيكية أعلنت قبل أيام أنها تعتزم إعادة الطائرات "بعد مهمة استمرت 18 شهرا ضد تنظيم داعش الإرهابي" دعما للتحالف الدولي.

وبدأت المهمة فى 27 يونيو 2016 مع إرسال بلجيكا 6 طائرات إف-16 فى إطار تناوب تم الاتفاق عليه مع سلاح الجو الهولندى.

لكن مع عدم تشكيل حكومة فى لاهاى هذا الصيف بعد ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية فى البلاد، لم يتمكن الجيش الهولندى من إرسال قوة مناوبة مثلما كان مقررا بالأساس، ووافقت بلجيكا على تمديد مهمتها، مع خفض عدد الطائرات من ست إلى أربع.

وأوضحت وزارة الدفاع فى البيان أنه "فى مطلع 2018، ستضع القوة الجوية الهولندية من جديد طائراتها إف-16 قيد الخدمة فى الشرق الأوسط. وستبقى بلجيكا مشاركة فى عملية صقر الصحراء. ستؤمن بلادنا قوات حماية للوحدة الهولندية".


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