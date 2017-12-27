بدء محاكمة 30 شخصا بتهم الإرهاب فى السنغال





دكار (أ ف ب)

بدأت فى السنغال، الأربعاء، محاكمة 30 شخصا، من بينهم رجل دين مسلم بارز بتهم "ارتكاب أعمال عنف وتمويل الإرهاب"، وقد حددت الجلسة التالية فى الرابع عشر من فبراير، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال القاضى مالك لاموت رئيس المحكمة بعيد افتتاح الجلسة الأولى "حددنا موعد الرابع عشر من شباط/فبراير للنظر فى هذه القضية، لنتيح للمحامين أن يحضّروا دفاعهم عن موكليهم".

ويمثل هؤلاء الأشخاص ومن بينهم ثلاث نساء، أمام محكمة خاصة فى هذه المحاكمة الأولى من نوعها لمجموعة متهمة بالانتماء إلى جماعات إسلامية متشددة فى السنغال، البلد الذى ما زال بمنأى عن أى هجمات للمتطرّفين، بخلاف جيرانه.

واحتشد عدد كبير من الأشخاص أمام قصر العدل فى دكار لمتابعة وقائع المحاكمة التى حضرها عدد من العائلات والأقارب والمتعاطفين مع المتهمين، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

ومن بين المتهمين رجل دين بارز من كوالاك. ولدى إصدار القاضى قرار التأجيل هتفوا "الله أكبر" فأجابهم عدد من الحاضرين فى القاعة بالمثل.

وهم يُحاكمون بتهم "الانتساب إلى مجموعة إجرامية على علاقة مع منظمة إرهابية، وتبييض الأموال، والإرهاب وتمويل الإرهاب"، وفقا لمصدر قضائي.