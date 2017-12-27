باحثان مصريان يفوزان بالمركزين الأول والثانى فى جائزة بحوث شباب "الإلكسو"

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شهد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأربعاء توزيع جوائز بحوث الشباب العربى المقدمة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو)؛ وذلك بحضور وزراء التعليم العالى ورؤساء المنظمات العربية والسفراء العرب.

وفاز بالمركز الأول الباحثة المصرية الدكتورة إيمان رجب عن دراستها (الأمن القومى العربي..تحول خريطة التهديات واستراتيجية مقترحة للمواجهة) والأول مكرر للباحث الموريتانى ولد مرابض عن دراسته(الأمن القومى العربى ..عبث الداخل وأطماع الخارج) تسلمها نيابة عنه مصطفى العتيق.

كما فاز بالمركز الثانى الباحث المصرى حازم عمر عن دراسته(الأمن القومى العربى فى القرن الحادى والعشرين..مصادر التهديد وسبل الحماية) وفاز بالمركز الثانى مكرر الباحث الجزائرى القريب بلال عن دراسته (الأمن القومى العربى فى ظل محاربة التشيع..دراسة فى العلاقات الجزائرية الإيرانية".

جاء توزيع الجوائز على هامش فعاليات المؤتمر الـ16 لوزراء التعليم والبحث العلمى بالجامعة العربية برئاسة مصر تحت رعاية أمينها العام أحمد أبوالغيط تحت عنوان(التعليم العالى وعالم العمل والإنتاج:رؤية جديدة)بتنظيم وتعاون مشترك بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة (الألكسو) ومنظمة العمل العربية بمشاركة وفود من 17 دولة عربية وعدد من المنظمات العربية والدولية بالإضافة إلى منظمات العمل العربى المشترك.