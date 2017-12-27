اندلاع حريق داخل محطة وقود بقرية "قاى" فى بنى سويف





بنى سويف :هانى فتحى

اندلع حريق، منذ قليل، داخل محطة وقود بقرية قاى التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف.

انتقلت 4 سيارات إطفاء تابعة لمديرية أمن بنى سويف ، للسيطرة على الحريق فيما دفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.