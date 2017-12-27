اندلاع حريق داخل محطة وقود بقرية "قاى" فى بنى سويف

حريق - أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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اندلع حريق، منذ قليل، داخل محطة وقود بقرية قاى التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف.
انتقلت 4 سيارات إطفاء تابعة لمديرية أمن بنى سويف ، للسيطرة على الحريق فيما دفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما نقلت سيارة إسعاف "عصام محمد أحمد" 45 سنة، صاحب محطة الوقود، مصابا بحروق متوسطة من الدرجة الثانية إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج.
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