الولايات المتحدة توافق على بيع 12 طائرة مقاتلة لنيجيريا

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قالت القوات الجوية النيجيرية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وافقت على بيع 12 طائرة مقاتلة لنيجيريا فى الوقت الذى يواصل فيه هذا البلد الحرب المستمرة منذ ثمانية أعوام مع جماعة بوكو حرام المتشددة.

وستتكلف صفقة شراء الطائرات وهى من طراز إيه29 سوبر توكانو بأسلحتها وخدماتها نحو 593 مليون دولار.

وذكر بيان القوات الجوية أن السفير الأمريكى فى نيجيريا قدم الأوراق الخاصة بالعرض والموافقة عليه والاتفاق الرسمى لعملية البيع إلى القوات الجوية فى وقت سابق اليوم.

وتابع البيان أن من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقات وتقديم المدفوعات المطلوبة بحلول 20 فبراير شباط مضيفا أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت بالفعل على الصفقة.