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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 04:58 م
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الهند تقدم مساعدات صحية لليمن تقدر بأكثر من مليون دولار

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:38 م
الهند تقدم مساعدات صحية لليمن تقدر بأكثر من مليون دولار الدمار فى اليمن


أ ش أ
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بحث سفير اليمن فى نيوديلهى عبد الملك اﻻريانى اليوم الاربعاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية ام.جي.اكبر ، المساعدات الصحية المقدمة من الحكومة الهندية لليمن .


وذكرت وكالة الأنباء اليمنية  سبأ  اليوم أن المساعدات تتضمن سبع شاحنات محملة باأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج وباء الكوليرا والدفتيريا وتقدر قيمتها أكثر من " مليون دولار " .


وأوضح الوزير الهندى " بأن هذه المساعدة مقدمة من الشعب الهندى إلى الشعب اليمنى الصديق، لتخفيف معاناته وللمساعدة فى مكافحة الأمراض التى انتشرت بسبب الحرب " .

من جهته، أعرب الاريانى عن تقدير اليمن للشعب والحكومة الهندية، فى الوقوف مع بلادنا فى الاوقات الصعبة .


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