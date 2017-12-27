الهند تقدم مساعدات صحية لليمن تقدر بأكثر من مليون دولار

الهند تقدم مساعدات صحية لليمن تقدر بأكثر من مليون دولارالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:38 م
الدمار فى اليمن
أ ش أ
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بحث سفير اليمن فى نيوديلهى عبد الملك اﻻريانى اليوم الاربعاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية ام.جي.اكبر ، المساعدات الصحية المقدمة من الحكومة الهندية لليمن .
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم أن المساعدات تتضمن سبع شاحنات محملة باأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج وباء الكوليرا والدفتيريا وتقدر قيمتها أكثر من " مليون دولار " .
وأوضح الوزير الهندى " بأن هذه المساعدة مقدمة من الشعب الهندى إلى الشعب اليمنى الصديق، لتخفيف معاناته وللمساعدة فى مكافحة الأمراض التى انتشرت بسبب الحرب " .
من جهته، أعرب الاريانى عن تقدير اليمن للشعب والحكومة الهندية، فى الوقوف مع بلادنا فى الاوقات الصعبة .
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