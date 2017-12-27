الهند تقدم مساعدات صحية لليمن تقدر بأكثر من مليون دولار

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بحث سفير اليمن فى نيوديلهى عبد الملك اﻻريانى اليوم الاربعاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية ام.جي.اكبر ، المساعدات الصحية المقدمة من الحكومة الهندية لليمن .



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم أن المساعدات تتضمن سبع شاحنات محملة باأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج وباء الكوليرا والدفتيريا وتقدر قيمتها أكثر من " مليون دولار " .



وأوضح الوزير الهندى " بأن هذه المساعدة مقدمة من الشعب الهندى إلى الشعب اليمنى الصديق، لتخفيف معاناته وللمساعدة فى مكافحة الأمراض التى انتشرت بسبب الحرب " .

من جهته، أعرب الاريانى عن تقدير اليمن للشعب والحكومة الهندية، فى الوقوف مع بلادنا فى الاوقات الصعبة .