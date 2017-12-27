النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات سرقة المتحف الزراعى بالدقى





كتب سليم على

أمرت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، بتفريغ كاميرات متحف الزراعيين بالدقى ومحيطه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة سرقة المتحف على يد مجهولين، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث وتحديد هوية مرتكبيه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتحف الزراعى بالدقى تعرض لعملية سطو على يد مجهولين، أسفرت عن سرقة مقنياته الأثرية، وفر المتهمون هاربين من موقع الحادث.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغا بتعرض المتحف الزراعى للسرقة، وانتقل رجال المباحث لمعاينة موقع الحادث ومناقشة الشهود حول ملابسات الحادث لتحديد هوية مرتكبيه.