النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة أعلى محاور وميادين القاهرة والجيزة





كتب ــ عبد الرحمن سيد

تباطأت حركة السيارات فى محاور القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء، وظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى الطرق، بالتزامن مع دخول الموظفين والعاملين لأماكن عملهم والطلاب إلى المدارس والجامعات، وسط انتشار الخدمات المرورية بهدف تسيير حركة السيارات.

وظهرت أحجام مرورية أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس، وأيضا أحجام بمطلع أكتوبر من العروبة ومتجه لوسط البلد والجيزة بأعلى الوصلة المعلقة، وبمنزل محور النصر وبكوبرى 15 مايو المتجه من وسط البلد اتجاه الجيزة والعكس.

وشهد كوبرى الفنجرى تباطؤا فى حركة السيارات أمام القادم من الحدائق ومتجه لمحور النصر، ويفضل توجه السيارات لشارع مصر والسودان للمتجه لنفق أحمد سعيد، لتخفيف الأحمال عن الطريق، وظهرت أحجام مرورية بطريق الأوتوستراد للقادم من حلوان ومتجه أعلى نفق الزهراء، وحتى مطلع الدائرى.

وتواجدت كثافات مرورية أمام القادم من محور صلاح سالم فى طريقه إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا، ومن العروبة اتجاه المطار، وتكرر الأمر بميدان التحرير ومناطق عابدين بكورنيش النيل أمام وزارة الخارجية وبنزلة كوبرى 15 مايو، وللقادم من المعادى، وفى طريقه إلى مناطق شرق القاهرة ومحور النصر للقادم من ميدان رابعة العدوية وفى طريقه للعباسية.

كما ظهرت أحجام مرورية على الدائرى القادم من أعلى المرج الجديدة، وكذلك الأمر أعلى منطقة المنيب للمتجه إلى المعادى، والقادم من البحر الأعظم ومتجه للجلاء عن طريق شارع النيل السياحى، وشهد محور صفط اللبن كثافات أخرى للمتجه من 6 أكتوبر ومتجه لمنزل جامعه القاهرة يفضل التوجه لمنزل احمد عرابى.

وظهرت كثافات مرورية بمحور 26 يوليو أمام القادم من ميدان لبنان وفى طريقه إلى أكتوبر، كذلك الأمر فى شارع فيصل وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة وبشارع الهرم وصولا إلى ميدان الجيزة وشارع التحرير حتى ميدان الدقى، وصولا إلى شارع السودان الذى ظهرت به أحجام مرورية أمام مزلقان ناهيا، وأرض اللواء وأسفل المحور بسبب المواقف العشوائية.

وتواجدت كثافات مرورية أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه من الأقاليم وصولا إلى القاهرة، وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى، وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بالمنيب والمريوطية، بسبب زيادة الأحمال وبنزلة شارع البحر الأعظم وصولا بكورنيش النيل حتى الوراق فى ظل انتشار الخدمات المرورية.

وتباطأت حركة السيارات على الطريق الدائرى للمتجه من الأقاليم اتجاه القاهرة ومن المرج اتجاه السلام، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب اتجاه الأوتوستراد، ومن الصحراوى اتجاه المريوطية وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى كافة الطرق.

وشهدت شوارع الجيزة كثافات مرورية منها شارع مراد والنيل السياحى للمتجه إلى الوراق وميدان الكيت كات، بسبب أعمال إنشاء نفق السيارات لميدان النهضة وبشارعى فيصل والهرم للمتجه إلى ميدان الجيزة، وظهرت أحجام مرورية بمطلع 15 مايو للقادم من سفنكس ومتجه وسط البلد.