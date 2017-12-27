"المواد البترولية": لقاء مع "بتروجاس" لتلافى عيوب أسطوانات الغاز 15 يناير

"المواد البترولية": لقاء مع "بتروجاس" لتلافى عيوب أسطوانات الغاز 15 ينايرالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:14 م
جانب من اجتماع الشعبة
كتب حسام الشقويرى
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أكد حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أنه سوف يتم عقد اجتماع بين ممثلى الشعبة و شركة بتروجاس لمناقشة تلافى عيوب اسطوانات الغاز، مشيرا إلى أنه سيتم عمل لجنة لحصر الأنابيب التالفة للعمل على احلالها وتجديدها.
وأضاف عرفات خلال اجتماع الشعبة بمقر اتحاد الغرف التجارية أنه جارى تحديد موعد بين أعضاء الشعبة ووزارة التموين لبحث المشاكل المتعلقة بمستودعات البوتاجاز، كما أشاد بالتعديلات التى قامت بها مصلحة الضرائب والخاصة بأسس المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز.
وعرض بنود الاتفاقية على أعضاء الشعبة لافتا إلى أن الاتفاقية تعتبر مظلة قانونية للتعامل لتفادى لجان الطعن التى تتسبب فى إهدار المال العام.
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