المغنية الأمريكية "جوى فيلا" تتهم مدير حملة ترامب الرئاسية بالتحرش





(رويترز)

اتهمت المغنية الأمريكية جوى فيلا المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الرئاسية كورى ليفاندوفسكى بالتحرش بها خلال حفل فى شهر نوفمبر.

وقالت فيلا وهى من المؤيدين للرئيس ترامب وارتدت فستانا عليه شعار الحملة "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" خلال حفل توزيع جوائز جرامى هذا العام إنها اتصلت بالشرطة فى واشنطن يوم الأحد لاتهامه.

وقالت فيلا لموقع بوليتيكو الإخبارى وشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية إن ليفاندوفسكى لمس مؤخرتها دون رضاها خلال حفل لالتقاط الصور فى فندق ترامب فى واشنطن.

ولم يتسن أيضا الوصول إلى ليفاندوفسكى للتعليق ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من الزعم.

وعند سؤاله عن الاتهام فى مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية اليوم الأربعاء قال ليفاندوفسكى إن المسألة قيد التحقيق.

وأضاف قائلا "هناك عملية (قانونية) ستتم لتحديد براءة شخص. لست هنا لأتحدث نيابة عن جوي. أنا هنا لأتحدث عن نفسى وما سأفعله هو أن أترك العملية تمضى قدما".

وقالت فيلا لموقع بوليتيكو "(كنت) أرتدى سترة فضية وبنطالا ضيقا وبعد الصورة ضرب مؤخرتى بقوة. كان الأمر حقيرا وصادما للغاية".