المشدد 10 سنوات لزوج هشم رأس زوجته بـ"شاكوش" لشكه فى سلوكها بالإسكندرية





كتب - عادل ضرة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة الـ18 برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفى وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، اليوم الأربعاء، بمعاقبة قاتل زوجته بتهشيم رأسها باستخدام مطرقة لشكه في سلوكها، بالسجن المشدد 10سنوات فى القضية رقم 416لسنة 2017 جنايات الدخيلة، والمقيدة برقم 158لسنة 2017كلي غرب الإسكندرية.

كان المستشار محمد صلاح الدين جابر المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية، قد أحال المتهم عادل ناهض حجازى سالم 55 سنة، مسئول أمن بإحدى الشركات بالقاهرة لمحكمة الجنايات، لقيامه بقتل زوجته نبيلة عوض مهران عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على ارتكاب الجريمة، وأعد لذلك"مطرقة – أداة حديدية"، وانهال على رأسها ضربا حتى فارقت الحياة لشكة فى سلوكها.

وقدمت النيابة العامة فى أمر الإحالة قائمة بأدلة الثبوت، ضمت تحريات المقدم حسام الدين حسين أبو الشيخ مفتش مباحث قسمي شرطة الدخيلة والعامرية، والتي أكدت قيام المتهم بقتل زوجته لشكه فى سلوكها فقام بضربها بمطرقة على رأسها حتى فارقت الحياة.