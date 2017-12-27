المتحدث باسم الجيش الليبي: لدينا تسجيلات تثبت دعم قطر للقاعدة بليبيا

المتحدث باسم الجيش الليبي: لدينا تسجيلات تثبت دعم قطر للقاعدة بليبياالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 09:19 م
أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى
كتب أيمن رمضان
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قال أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، إن هناك تنظيمات إرهابية تعاونت مع قطر، مشدداً على أن بلاده تمتلك تسجيلات لمحادثات بين أعضاء فى القاعدة والدوحة، وتابع خلال مؤتمر صحفى له من بني غازي:" قطر تدعم بالمال الإرهابيين في ليبيا.
وأضاف "المسمارى"، أن عملية تخريبية استهدفت خط البترول فى المنطقة الغربية لخلق فوضى اقتصادية لإطالة أمد الأزمة الليبية، وتابع: المواطن البسيط فى ليبيا يدفع ثمن الممارسات الإرهابية التى تتم على الأراضى الليبية".
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