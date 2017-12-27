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المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا: إصلاح خط الأنابيب سيستغرق أسبوع

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:16 م
المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا: إصلاح خط الأنابيب سيستغرق أسبوع حريق نفطى -أرشيفية


رويترز
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قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لرويترز، اليوم الأربعاء، إن إصلاحات خط أنابيب النفط الذى تعرض لانفجار أمس الثلاثاء ستستغرق نحو أسبوع.

وقال صنع الله فى رد مكتوب على الأسئلة أرسله مكتبه الإعلامى "لن يكون لهذا أثر كبير على برنامج التسويق وإنما القليل من التغيير فقط".

وأضاف "من المتوقع أن يستغرق الإصلاح نحو أسبوع اعتبارا من اليوم. الضرر يقدر فى نطاق بين 30 و35 مترا من خط الأنابيب الذى يبلغ قطره 24 (بوصة)".

 

 


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