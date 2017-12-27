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المؤبد لـ3 عاطلين لقتلهم عامل والتخلص من جثته بترعة بالشرقية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 06:27 م
المؤبد لـ3 عاطلين لقتلهم عامل والتخلص من جثته بترعة بالشرقية حبس - أرشيفية


الشرقية- فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، مساء اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ3 عاطلين لقتلهم عامل، والتخلص من جثته بمجرى مائى، بقرية تابعة لمركز بلبيس بسبب خلافات بينهم.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الباسط إمبابى وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم وسكرتارية أحمد رزق.

 

تعود أحداث القضية رقم 30067 لسنة 2017 جنايات بلبيس، ليوم 6 مارس من ذات العام، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطار من مستشفى بلبيس العام بالتحفظ على جثة" توفيق إ ح ال" عامل بمشرحة المستشفى.

 

وكشفت التحقيقات، عن قيام كل من " أحمد م" عاطل ومقيم عزبة تابعة لقرية الزاومل، و" عبد الله أ ع" و" كريم ع م" مقيمين ذات العنوان، باستدراج المجنى عليه لمنطقة نائية، والتعدى عليه بالضرب المبرح وإزهاق روحه بسبب خلافات بينهم والتخلص من جثته بمجرى مائى بالقرية، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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