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الكويت تستضیف مؤتمر البرلمانات الخلیجیة 8 يناير المقبل

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:25 م
الكويت تستضیف مؤتمر البرلمانات الخلیجیة 8 يناير المقبل رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم


أ ش أ
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أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق على الغانم، استضافة الكويت مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية بحضور الدول الخليجية الـ6، وذلك فى الثامن من يناير المقبل.

وقال الغانم - فى ختام جلسة مجلس الأمة العادية التكمیلیة، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية - إن انعقاد المؤتمر يأتى بناء على رغبة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

 

 


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