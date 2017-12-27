الكويت تستضیف مؤتمر البرلمانات الخلیجیة 8 يناير المقبل

الكويت تستضیف مؤتمر البرلمانات الخلیجیة 8 يناير المقبلالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:25 م
رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم
أ ش أ
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أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق على الغانم، استضافة الكويت مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية بحضور الدول الخليجية الـ6، وذلك فى الثامن من يناير المقبل.
وقال الغانم - فى ختام جلسة مجلس الأمة العادية التكمیلیة، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية - إن انعقاد المؤتمر يأتى بناء على رغبة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
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