الكويت تستضیف مؤتمر البرلمانات الخلیجیة 8 يناير المقبل





أ ش أ

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق على الغانم، استضافة الكويت مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية بحضور الدول الخليجية الـ6، وذلك فى الثامن من يناير المقبل.

وقال الغانم - فى ختام جلسة مجلس الأمة العادية التكمیلیة، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية - إن انعقاد المؤتمر يأتى بناء على رغبة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.