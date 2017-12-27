الكويت: آليات العمل فى مجلس التعاون الخليجى لن تجمد أو تعطل





(أ ش أ)

قال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله اليوم الأربعاء، إن آليات العمل فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية "لن تجمد أو تعطل" لوجود قناعة بأنه مهما بلغ حجم الاختلاف يجب على المجلس النأى عنه.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الجارالله قوله، إن استضافة الكويت مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية المزمع عقده فى يناير المقبل يعد استمرارا للنهج الكويتى الهادف للحفاظ على آليات العمل المشترك فى إطار مجلس التعاون الخليجى .

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم أعلن اليوم الأربعاء استضافة دولة الكويت مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية بحضور الدول الخليجية الست فى الثامن من يناير المقبل " .