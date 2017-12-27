"الكهرباء" توقع 3 عقود خاصة بمحطات غرب القاهرة وأسيوط





كتبت رحمة رمضان

شهد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، صباح اليوم الأربعاء، التعاقد على ثلاثة عقود تشمل عقد عملية حوش الخزانات لكل من مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة ومشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) ، وعقد عملية حوش المفاتيح جهد 500 & 220 ك.ف لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة ، وعقد عملية الأعمال الميكانيكية وتركيب المواسير لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية(



و أوضح المهندس جابر دسوقي ، فى بيان له، أن محطتى توليد كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية ) تأتيا ضمن المشروعات القائمة التى يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 2012/2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لتلبية كافة الإحتياجات وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أغراض الاستخدام.



وأضاف دسوقي، أن كل مشروع يتكون من غلاية من النوع " ذات الضغوط فوق الحرجة" وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى توربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات والمكثفات والمولد وملحقاتها، ويتم الربط بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 ك.ف لمشروع محطة كهرباء أسيوط، وجهد 500/220 ك.ف لمشروع محطة كهرباء غرب القاهرة.



وأشار دسوقي إلى أن التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة تبلغ حوالى 398 مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى 1879 مليون جنيه مصرى،



كما تبلغ التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) البخارية حوالى 428 مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى 1922 مليون جنيه مصرى،



ويشارك في تمويل المكون الأجنبى لمشروع المحطتين عدد من مؤسسات التمويل الدولية متمثلة فى البنك الإسلامى للتنمية ، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، صندوق الأوفيد) OFID (، الصندوق السعودى للتنمية، ومجموعة من البنوك المحلية برئاسة البنك الأهلى المصرى، هذا بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركتى القاهرة و الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.



وأضاف أنه تم توقيع عقد حوش الخزانات لمشروع المحطتين مع شركة الهلال للمقاولات العمومية ، وتتضمن حدود الأعمال لهذه العملية لكل مشروع تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب عدد (1) خزان سولار من الصلب الكربونى، عدد (2) خزان مازوت من الصلب الكربونى، عدد (1) خزان مياه المتكاثف من الصلب المقاوم للصدأ، عدد (1) خزان المياه منزوعة الأملاح من الصلب المقاوم للصدأ، عدد (1) خزان مياه مفلترة من الصلب الكربونى، وإجراء الاختبارات الهيدروستاتيكية متضمنة البلوف والطلمبات المطلوبة، بالإضافة إلى نظام الوقاية من الحريق "Foam and Water Curtain Spray" طبقاً للنظام القياسى "NFPA"، وعدد (1) خزان مازوت من الصلب الكربونى لمشروع أسيوط.



وتبلغ القيمة التعاقية لعملية حوش الخزانات لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة حوالى 39373420 جنيه مصرى ، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 32 شهر من تاريخ أمر الإسناد 12/11/2017.



وتبلغ القيمة التعاقية لهذه العملية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) البخارية حوالى 57710400 جنيه مصرى ، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 32 شهر من تاريخ أمر الإسناد 6/11/2017 ، هذا بالإضافة إلى 24 شهر فترة ضمان بكل مشروع .



كما تم توقيع عقد عملية حوش المفاتيح جهد 500 & 220 ك.ف لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة مع الكنسورتيوم Posco Daewoo Corp/ Hyundai Electric & Energy sys/Kic co.ltd ، وتتضمن حدود الأعمال لهذه العملية تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب والتدريب وإجراء الاختبارات وبدء التشغيل لعدد (4) خلايا من النوع المعزول بالغاز (GIS) جهد 500 كيلوفولت، عدد (3) خلايا من النوع المعزول بالغاز (GIS) جهد 220 كيلوفولت، عدد (1) محول ربط جهد 500/220 كيلوفولت (مكون من ثلاثة محولات أحادية الوجه بالإضافة إلى محول أحادى الوجه احتياطي)، ومبنى حوش المفاتيح ومبنى التحكم للمهمات جهد 500 & 220 كيلوفولت شاملاً أنظمة الوقاية والاتصالات والتحكم، وكذلك الأعمال الميكانيكية والكهربية والمدنية الازمة.



وتبلغ القيمة التعاقية لهذه العملية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة حوالى 22866843,64 دولار أمريكى + 44686336,07 جنيه مصرى ، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 32 شهر من تاريخ أمر الإسناد 1/11/2017 ، هذا بالإضافة إلى 24 شهر فترة ضمان .



هذا وتم أيضاً توقيع عقد عملية الأعمال الميكانيكية وتركيب المواسير لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) مع شركة السويدى لمشروعات الطاقة PSP ، وتتضمن حدود الأعمال لهذه العملية توريد وتركيب واختبار المهمات الميكانيكية مثل الطلمبات الطاردة المركزية وضواغط الهواء ومولد الديزل للطوارئ، أعمال المواسير غير الحرجة ذات الأقطار الكبيرة والبلوف والدعامات اللازمة لها، وتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وإجراءا الاختبارات لكل من نظام الوقاية ضد الحريق ونظام توليد الهيدروجين وأعمال المواسير ذات الأقطار الصغيرة والبلوف ودعامات المواسير لأنظمة البخار والماء والهواء، وكذلك استلام وتركيب المهمات الموردة من قبل مقاولين آخرين مثل المواسير الحرجة ودعاماتها والبلوف الحرجة ومواسير خطوط استنزاف بخار الضغط العالى ومسخنات مياه التغذية والطلمبات وملحقاتها وتربينات إدارة طلمبات مياه التغذية، والتدريب بالموقع على تشغيل وصيانة المهمات الموردة.



وتبلغ القيمة التعاقية لهذه العملية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) حوالى 13197553,29 يورو + 6879122,67 دولار أمريكى + 116957435,66 جنيه مصرى بالإضافة إلى 10% إحتياطى لتوريد قطع الغيار اللازمة أو أى أعمال إضافية قد تطرأ أثناء التنفيذ، ، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 29 شهر من تاريخ أمر الإسناد 27/11/2017 ، هذا بالإضافة إلى 24 شهر فترة ضمان من تاريخ الإستلام الابتدائى .



كما أضاف أنه يتم تنفيذ المشروعين بنظام تعدد العمليات حيث تبلغ عدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 16 عملية، وعدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) 17عملية، وذلك لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة والوصول لأفضل سعر، هذا ومن المخطط بدء تشغيل مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة فى ديسمبر 2019، وأسيوط (الوليدية ) فى يناير 2020 .