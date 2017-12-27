القضاء البحرينى يصدر أحكاما بإسقاط الجنسية والسجن بقضية تأسيس جماعة إرهابية

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أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين اليوم الأربعاء أحكاما باسقاط الجنسية والسجن المؤبد على 11 متهما فى قضية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامى العام البحرينى المستشار أحمد الحمادى قوله "إن المحكمة أصدرت أحكامها على المتهمين من الأول حتى الثالث بالسجن المؤبد مع تغريمهم مبلغ 300 ألف دينار فى قضايا (تصنيع وحيازة المتفجرات والأسلحة بمستودع بمنطقة "النويدرات"، وبمعاقبة المتهمين من الرابع حتى العاشر بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهام للارتباط، وبمعاقبة المتهم الحادى عشر بالسجن لمدة عشر سنوات، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن المتهمين جميعا، وبمصادرة المضبوطات، وذلك عن تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة وحيازة أسلحة نارية والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات وجميعها تنفيذاً لأغراض إرهابية.