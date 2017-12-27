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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:35 ص
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القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالدقهلية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:35 ص
القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالدقهلية حبس


الدقهلية ـ محمد حيزة
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ألقت قوات الأمن القبض على 3 أشخاص، أثناء تنقيبهم عن الآثار بقرية تابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

 

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيرى الشيوخ، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شربين، برئاسة الرائد محمد الأرضى، رئيس مباحث شربين، تفيد قيام بعض الأشخاص، بالحفر بأحد المنازل بقرية أبوفودة، دائرة المركز، بقصد التنقيب عن الآثار.

 انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ حيث تم ضبط، محمد.ا.م.س، 64 بالمعاش، محمد.م.ا، 26 سنة، نجار، ويقيمان بذات القرية، زينهم.ز.ع  22 سنة، عامل ومقيم بندر السنطة الغربية، حال قيامهم بالحفر بمنزل مكون من طابق واحد مشيد بالطوب اللبن ومعروش بالسدة والعروق الخشبية ملك الأول.


كما تبين وجود عدد 2 حفرة بالصالة قطرها متر بعمق 6 أمتار تقريباً، وتم ضبط أدوات الحفر.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم التحفظ على مكان الواقعة والمضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9784/2017 إدارى المركز.


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