video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الصناعات الغذائية": إلزام تاجر التجزئة بوضع الأسعار على السلع المنتجة قبل القرار "330"

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 11:02 م
"الصناعات الغذائية": إلزام تاجر التجزئة بوضع الأسعار على السلع المنتجة قبل القرار "330" وزير التموين - سلع غذائية


كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق

أكد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن قرار وزير التموين رقم (330)، والخاص بتدوين الأسعار على السلع الغذائية وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعية، هو قرار جيد للغاية ويعمل على ضبط الأسواق.

وأضاف الجزايرلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان القرار سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من الأول من يناير المقبل، موضحا انه بالنسبة للمنتجات الغذائية المطروحة بالأسواق من قبل إصدار القرار، ولم تنتهى صلاحيتها للاستخدام، سيتم الزام تجار التجزئة بإضافة الأسعار عليها، كذلك البيع بموجب فواتير مثبت بها الأسعار.

وأشار رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى ان القرار على الرغم من انه قرار جيد للغاية ويساهم فى ضبط الاسواق، إلا ان تطبيقه يواجه بعض الصعوبات مثل أى قرار جديد، أهمها عدم وجود ثقافة البيع بالفواتير لدى نسبة كبيرة من التجار، موضحا ان الغرفة تعمل على تخطى تلك الصعوبات بهدف تطبيقه على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن قرار وزير التموين رقم 330، ينص على تدوين الأسعار على السلع الغذائية، وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعيه ضريبية تتضمن "سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها"، كذلك إلزام كافة نقاط البيع للمستهلك بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر والالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن.

وبحسب القرار يتم الإعلان عن السعر، إما بكتابته على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق "ستيكر" على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة.

ويهدف القرار إلى ضمان إتاحة المنتج فى الأسواق وعدم حجبه لإعادة تسعيره، وللتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى السوق، بجانب بناء قاعدة سلعية و تفعيل آليات التكامل بين كل الأجهزة التنفيذية المعنية.

وتنص الإجراءات التنفيذية على حق تاجر التجزئة فى إضافة مقابل خدمات للمستهلك على الفاتورة، بشرط وضوح سعر البيع للمستهلك الأصلى، كما جاء في فاتورة المورد أو أقل منه بشكل منفصل عن تكلفة أداء الخدمات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد فى دقيقة.. لحمايتك من الغش.. التموين تقرر كتابة الأسعار على المنتجات

قرار كتابة الأسعار

الصناعات الغذائية

التموين

اتحاد الصناعات

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة