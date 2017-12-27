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الصليب الأحمر: البدء فى عمليات إجلاء طبى من الغوطة الشرقية بسوريا

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:21 ص
الصليب الأحمر: البدء فى عمليات إجلاء طبى من الغوطة الشرقية بسوريا أطفال سوريا - أرشيفية


(رويترز)
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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى سوريا فى حسابها على تويتر إنه تم البدء فى عمليات إجلاء طبى من جيب خاضع للمعارضة السورية المسلحة فى الغوطة الشرقية، ولم تذكر اللجنة أى تفاصيل.

وتحاصر قوات موالية للرئيس السورى بشار الأسد قرابة 400 ألف شخص فى الغوطة الشرقية وناشدت الأمم المتحدة حكومة دمشق السماح بإجلاء نحو 500 مريض يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة لإنقاذ حياتهم.


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