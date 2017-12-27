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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 04:57 م
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الصحة الفلسطينية تخصص 500 ألف دولار لحل مشكلة شركات النظافة فى غزة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:45 م
الصحة الفلسطينية تخصص 500 ألف دولار لحل مشكلة شركات النظافة فى غزة الناطق باسم وزراة الصحة الفلسطينية فى غزة أشرف القدرة


أ ش أ
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أكد الناطق باسم وزراة الصحة الفلسطينية فى غزة، أشرف القدرة، أن الوزارة خصصت 1800 مليون شيكل، أى ما يعادل 514 ألف دولار، لحل مشكلة شركات النظافة فى غزة.

وقال القدرة - فى تصريح له اليوم - إن "وزير الصحة الدكتور جواد عواد، أبلغ وكيل الوزارة الدكتور يوسف أبو الريش، هاتفيا، تخصيص الحكومة مبلغ مليون و800 ألف شيكل، بشكل عاجل وكدفعة أولى لشركات النظافة والتغذية، على أن يتم تخصيص مليون و300 ألف شيكل لشركات النظافة، و500 ألف شيكل لشركة التغذية (الدولار يساوى 3.5 شيكل).

وبدوره، اجتمع وكيل وزارة الصحة، مع شركات النظافة لإيصال الرسالة والعدول عن إضرابها الذى يشكل تهديدا مباشرا على مجمل الخدمات الصحية.، وكانت شركات النظافة، علقت عملها فى مجمع الشفاء بغزة لعدم دفع الحكومة مستحقاتها المالية عن 4 شهور ماضية، الأمر الذى دفع الطواقم الطبية فى المجمع لتعليق عملها أيضا لعدم توفر بيئة نظيفة لتقديم العلاجات للمرضى فى المجمع.


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