الصحة العالمية تقدم إمدادات طبية لبنغازى تكفى 60 ألف شخص لمدة 3 أشهر

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قدمت منظمة الصحة العالمية إمدادات طبية أساسية لصالح مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازى فى ليبيا تكفى لمعالجة حوالى 60 ألف شخص لمدة 3 أشهر.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا - فى بيان اليوم الأربعاء وُزع فى جنيف - إن تلك الإمدادات قُدمت بتمويل من قبل الاتحاد الأوروبى للحماية المدنية والمساعدة الإنسانية (ايكو)، وذلك فى إطار الاستجابة المستمرة للحالة الصحية فى ليبيا.



وأكد البيان أن منظمة الصحة العالمية قدمت إلى مستشفى الجلاء فى بنغازى 60 مجموعة دوائية صحية أساسية مشتركة بين الوكالات، إضافة إلى 6 ملاحق تكميلية، و9 مجموعات دوائية لعلاج الإصابات المتوسطة والخطيرة، مشيرًا إلى أن المجموعات الدوائية للإصابات تكفى لعلاج أكثر من 900 شخص من الإصابات المتوسطة والخطيرة وهى مطلوبة بشكل خاص نتيجة نقص الإمدادات الطبية الأساسية التى تعانى منها مستشفيات بنغازى.



ولفتت بعثة الأمم المتحدة - فى بيانها - إلى أن خدمات الرعاية الصحية فى بنغازى تأثرت نظرا للأوضاع هناك حيث لا تعمل المستشفيات بكامل طاقتها وتواجه نقصا فى العاملين الصحيين، والمستلزمات الطبية الأساسية بما فى ذلك الأدوية والمعدات.