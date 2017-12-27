الشرطة الهولندية تعتقل 4 أشخاص بشبهة الإرهاب

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اعتقلت الشرطة الهولندية أربعة رجال أحدهم سويدى "يشتبه فى تورطهم فى نشاطات إرهابية".

وأعلنت النيابة العامة الهولدنية -حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء أنه "لا توجد معلومات ملموسة تشير إلى هجوم إرهابى مخطط له، إلا أن الشرطة ومكتب النائب العام لا يريدان المخاطرة"، مشيرة إلى أنه تم وضع المشتبه فيهم قيد الاحتجاز بانتظار مثولهم أمام المحكمة.

وأوضحت الشرطة التى داهمت عدة منازل فى هذه البلدات الثلاث، أنها ضبطت وثائق ولم تعثر على أسلحة أو متفجرات.



ووصل أحد هؤلاء ويبلغ من العمر 29 عاما بالطائرة من ستوكهولم فى وقت سابق الأحد بينما جاء الثلاثة الآخرون، أعمارهم 21 و23 و 30 عاما، من بلدات فلاردينع ودلف وجودا جنوب غرب هولندا.



يذكر أن مواطنا هولنديا تم اعتقاله فى روتردام العام الماضى، حكم عليه بالسجن 4 سنوات فى نوفمبر إثر إدانته بالتخطيط لاعتداء، وقد ضبطت الشرطة آنذاك بندقية هجومية وكمية كبيرة من الألعاب النارية.