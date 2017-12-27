الشرطة الروسية: انفجار سانت بطرسبورج ناجم عن عبوة ناسفة مصنعة محليا (صور)





أ ف ب

أعلنت الشرطة الروسية، اليوم الأربعاء أن انفجار سانت بطرسبورج ناجم عن "عبوة ناسفة مصنّعة محليا" .

وأفادت فضائية "روسيا اليوم"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن لجنة التحقيق الروسية لا تعتبر انفجار سانت بطرسبورج الذى خلف 10 مصابين عملاً إرهابياً.

كان 10 أشخاص على الأقل أصيبوا، فى انفجار بسوبر ماركت فى سانت بطرسبورج فى شمال غرب روسيا وفقا لما ذكرته الشرطة من دون معرفة الأسباب.

وأفادت وسائل إعلام روسية أنه تم إجلاء أكثر من 50 شخصا إثر الانفجار، ودفعت السلطات الروسية بتعزيزات عسكرية إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.



انفجار بسوبر ماركت بسانت بطرسبورج



تشديد أمنى حول مكان الإنفجار



موقع الإنفجار