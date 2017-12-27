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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:57 م
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السلع الأولية تدعم أسهم أوروبا صباحا وقطاع الرقائق يهبط بسبب آيفون

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:32 م
السلع الأولية تدعم أسهم أوروبا صباحا وقطاع الرقائق يهبط بسبب آيفون أسهم - أرشيفية


رويترز
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لقيت مؤشرات الأسهم الأوروبية دعما فى الأداء القوى للسلع الأولية فى التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، لكن أسهم قطاع التكنولوجيا هبطت مع خروج المنطقة من عطلة أغلقت فيها الأسواق جلستين وتفاعل المستثمرين مع تقارير تشير إلى أن الطلب على جهاز آبل الجديد آيفون تن أضعف من المتوقع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بدعم من قوة أداء أسهم شركات التعدين والنفط مع ارتفاع أسعار المعادن والخام.

وزاد المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.4 بالمئة لكنه يظل منخفضا قليلا خلال الشهر ويتجه لتكبد ثانى خسائره الشهرية على التوالي.

وساهمت السلع الأولية فى تعزيز مكاسب مؤشرات الأسهم الرئيسية. وارتفعت أسهم قطاع التعدين بعدما صعدت أسعار المعادن لأعلى مستوى فى ثلاث سنوات ونصف السنة بفضل التوقعات القوية للنمو فى الصين، كما ساهمت أسهم شركات النفط الكبرى فى المكاسب مع بقاء أسعار الخام قوية.

غير أن هبوط أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية حد من المكاسب. وهوى سهم أوستريا مايكروسيستمز، أفضل أسهم التكنولوجيا أداء فى أوروبا هذا العام، بنسبة 12 بالمئة بينما هبط سهم ديالوج لأشباه الموصلات 3.5 بالمئة مسجلا أكبر الخسائر على المؤشر ستوكس.

وكان قطاع التكنولوجيا هو الأسوأ أداء فى أوروبا مع اقتفاء السوق أثر نزول أسهم موردى آيفون فى آسيا بعد تقارير تقول إن الطلب على جهاز آيفون تن الجديد أضعف من المتوقع حتى الآن.

وارتفع سهما شركتى صناعة السيارات الألمانيتين بي.إم.دبليو ودايملر 0.7 بالمئة و0.9 بالمئة، ليأتيا فى الصدارة على المؤشر داكس الألماني، وكانت الشركتان قالتا يوم الجمعة إن الإصلاح الضريبى الأمريكى سيزيد أرباحهما فى 2017 إلى 1.55 مليار و1.7 مليار يورو على الترتيب.

وعند فتح الأسواق، نزل المؤشر كاك 40 الفرنسى 0.1 بالمئة بينما ارتفع فايننشال تايمز 100 البريطانى 0.04 بالمئة وداكس الألمانى 0.1 بالمئة.


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