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السفير المصرى بمسقط يكرم مدير مكتب اليوم السابع

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 08:15 م
السفير المصرى بمسقط يكرم مدير مكتب اليوم السابع السفير المصري بمسقط يكرم الزميل محمد سعد


كتب: محمود محيى
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كرم السفير صبري مجدي صبري سفير مصر لدى سلطنة عمان الزميل محمد سعد مدير مكتب جريدة اليوم السابع بمسقط على دعمه وجهده المتميز في خدمة أبناء الجالية المصريه في عمان والدور الايجابي الذي يقوم به من خدمات صحفية ومجتمعية لأبناء الجالية والتى عززت من إعطاء صورة مشرفة للمصريين في السلطنة والخارج .. والتى تعبر عن روح التعاون والترابط بينهم مما يساهم في بناء مصرنا الحبيبة.
 
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وأعرب صبري مجدي صبري سفير مصر لدى سلطنة عمان عن سعادته وشكره وتقديره لما لمسه خلال فترة عمله الماضية في سلطنة عمان من الدعم والجهد المتميز لأبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان .

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