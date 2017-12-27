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السفير السعودى باليمن: الحوثيون امتلكوا الصواريخ بمساعدة إيران وحزب الله

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:03 م
السفير السعودى باليمن: الحوثيون امتلكوا الصواريخ بمساعدة إيران وحزب الله الحوثيون - أرشيفية


كتب مصطفى عنبر - تصوير حسن محمد
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قال السفير محمد بن جابر، سفير خادم الحرمين فى اليمن، إن الحوثيين امتلكوا الصواريخ بمساعدة إيرانية وحزب الله.

 

وأشار بن جابر، خلال مؤتمر صحفى عصر اليوم، بمشاركة عدد من قيادات قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن والبرلمان العربى فى إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، إلى أن الحوثيين رفضوا جميع الحلول السلمية وتحركوا لباب المندب لتهديد العرب.

 

وأكد سفير خادم الحرمين فى اليمن، على أن تحرك الحوثيين العدوانية تتم بإيعاذ من إيران، مشيرًا إلى أن إيران ساعدت فى تجميع الصواريخ التى تدخل إلى اليمن عن طريق الخبراء من طهران وحزب الله اللبنانى لضرب المملكة من قبل الحوثيين.

 

ومن جانبه قال مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، إن البرلمان يولى اهتماما كبيرا بالتطورات فى اليمن.

 

وأكد السلمى، خلال المؤتمر الصحفى على موقف البرلمان العربى الثابت لما تقوم به قوات التحالف بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية فى اليمن، معربًا عن إدانته لما تقوم به إيران وإطلاق الصواريخ الباليستية تجاه الدول العربى والسعودية.

 

وحمل رئيس البرلمان العربى، النظام الإيرانى تزويد المليشيات الحوثيين بالصواريخ الباليستية، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التى تمتلك فيها ميلشيات صواريخ، مؤكدًا على أننا أمام سياسات عدوانية منظمة من قبل النظام الإيرانى.

 


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حزب الله

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