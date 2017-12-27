السعودية تحظر استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من تركيا بسبب مرض الرغام

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حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مؤقتا، اليوم الأربعاء استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية الحية من تركيا لوجود إصابات بها بمرض الرغام.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية السعودى الدكتور سند الحربى - فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الحظر جاء بناء على النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتى أكدت ظهور إصابات بمرض الرغام.



من جانبه، أفاد مدير عام الادارة العامة للمحاجر الدكتور إسامة الصالح بأنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمرا.