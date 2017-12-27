السعودية تحظر استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من تركيا بسبب مرض الرغام

السعودية تحظر استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من تركيا بسبب مرض الرغامالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:59 م
حيوانات الفصيلة الخيلية
أ ش أ
إضافة تعليق
حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مؤقتا، اليوم الأربعاء استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية الحية من تركيا لوجود إصابات بها بمرض الرغام.
وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية السعودى الدكتور سند الحربى - فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الحظر جاء بناء على النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتى أكدت ظهور إصابات بمرض الرغام.
من جانبه، أفاد مدير عام الادارة العامة للمحاجر الدكتور إسامة الصالح بأنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمرا.
إضافة تعليق
خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب
فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة