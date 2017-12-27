السجن المشدد 15 سنة لخمسة قتلوا عاملا وسرقوه بالشرقية

السجن المشدد 15 سنة لخمسة قتلوا عاملا وسرقوه بالشرقيةالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 06:23 م
هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، مساء اليوم، بمعاقبة 5 أشخاص من قرية سراج الدين، دائرة مركز بلبيس، بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهم بتهمة القتل والسرقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الباسط إمبابى، وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد الوهاب، ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق.
تعود أحداث القضية 57645 جنايات بلبيس لسنة 2016، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس بوصول "محمد سلامة مبارك" للمستشفى العام بلبيس جثة هامدة، وتبين قيام 5 أشخاص من قرية سراج الدين مركز بلبيس بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
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