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السجن المشدد 10 سنوات لـ11 عنصرا بداعش لتكوينهم خلية إرهابية بالشرقية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 10:58 ص
السجن المشدد 10 سنوات لـ11 عنصرا بداعش لتكوينهم خلية إرهابية بالشرقية محكمة - صورة أرشيفية


الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، خلية مكونة من 11 عنصرا على اتصال بتنظيم داعش الإرهابى، بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار صابر عبد الله، وعضوية المستشارين  سيد عبد العزيز وماهر بيومى، وسكرتارية نبيل شكرى وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 15094 لسنة 2015، جنايات قسم أول الزقازيق، لقيام خلية مكونة من 11 عنصرا، بتاريخ 11 ديسمبر لسنة 2015، بدائرة قسم أول الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بالسعى لدى عصابة يوجد مقرها خارج البلاد "تنظيم داعش الإرهابى"، وذلك للعمل على الالتحاق بحقل الجهاد السورى والارتباط بمليشياتها المسلحة هناك، وتلقى تدريبات عسكرية متقدمة بها والعودة للبلاد، تمهيدا لتنفيذ مخططهم العدائى وارتكاب أعمال إرهابية، داخلها وضد مؤسساتها ومتتلكهاتها ومواطنيها.

وبالعرض على النيابة العامة بالزقازيق، قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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