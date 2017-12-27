"الريف المصرى": طرح المرحلة الثانية الأسبوع الأول من يناير المقبل

"الريف المصرى": طرح المرحلة الثانية الأسبوع الأول من يناير المقبلالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 10:21 م
المهندس عاطر حنورة رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد
كتب محمد شرقاوى
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قال المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد، إنه يتم الاستعداد لطرح المرحلة الثانية لتنمية الريف المصرى فى أول أسبوع من يناير 2018، مضيفا أن قرعة أكتوبر الماضى كانت طرح تكميلى لقرعة المرحلة الأولى والتى تبلغ مساحتها 500 ألف فدان، وحفر أكثر من 500 بئر فى المرحلة الأولى.
وأضاف حنورة خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل خلال برنامجها، " on اليوم " المذاع خلال فضائية "on live"، أنه يتم دراسة تجارب الدول الأخرى فى استصلاح الأراضى، لافتا إلى أنه تم طرح أكثر من 12 ألف فدان بنظام الرى الجوفى.
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