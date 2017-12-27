الرقابة الإدارية تضبط 9 مسئولين أثناء تقاضى أكثر من 28 مليون جنيه رشوة





كتب ـ حازم عادل

وجهت الرقابة الإدارية عدة ضربات جديدة لجذور الفساد بالجهاز الإدارى للدولة، ففى محافظة الشرقية ألقى القبض على (م.ع) طبيب جراحة العظام بمستشفى الزقازيق الجامعى، وعلى اثنين من مسئولى شركة توريد مستلزمات طبية (موردة للمفاصل الصناعية والمستلزمات التى تخص جراحة العظام) أثناء تواجدهم رفق الطبيب بغرفة العمليات، ومتلبسين بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت إجماليها حوالى 25 ألف جنيه من 4 مرضى أجريت لهم عمليات جراحية للعظام فى ذات اليوم، وذلك مقابل تسهيل إجراءات دخولهم وتوفير المستلزمات الطبية الموردة من الشركة، بالرغم من صدور قرار علاجهم على نفقة الدولة يشمل ويغطى كامل تكاليف الجراحة، بغية ترييح أنفسهم والشركة على حساب المرضى، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

وفى محافظة بنى سويف، ألقى القبض على (ح.ى) مدير مديرية الإصلاح الزراعى لعرضه الرشوة على مدير المخازن بالمديرية التى يرأسها، وذلك لإصداره قرارا يولى به الثانى منصب مدير الشئون المالية بالمديرية، فيما يعد ترقية ومكافأة له مقابل إعداده تقريرا ماليا يثبت فيه على خلاف الحقيقة تسوية مبلغ 5 ملايين جنيه، والتى تمثل جزءا من 27 مليون جنيه استولى عليها من أرصدة الجمعيات الزراعية بمعرفة مسئولى المديرية وبمعاونته، وذلك بغية تبرئة ساحتهم من الاتهام فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بالقضية رقم 3862 لسنة 2017 والسابق ضبطها بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، حيث يتم تحميل المبلغ المشار اليه على الفلاحين بتلك الجمعيات فى صورة فوائد على مديونيات وهمية وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

أما فى محافظة البحر الأحمر، فقد ألقى القبض أيضا على ‏(ع.ا) مدير مديرية المساحة بالمحافظة، متلبسا بتقاضى مالية على سبيل الرشوة من محامى أحد المستثمرين العرب، مقابل ‏قيامه بإنهاء إجراءات الكشف المساحى لقطعة أرض ملك المستثمر مساحتها 6250 مترا مربعا بمدينة الغردقة .

كما تم القبض على (ع.ا) مدير إدارة الحسابات بالشركة العامة لاستصلاح الأراضى متلبسا بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مراحل قيمتها 155 ألف جنيه من (م.ع) مقاول الباطن مقابل إنهاء المستخلصات الخاصة بأعمال التكريك والمقاولات التى ينفذها لصالح الشركة بحوالى 19 مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وفى هيئة السكة الحديد، تم القبض على ( ط.ك ) مدير عام الشئون القانونية متلبسا بتقاضى مبلغ 35 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل القيام بمهام وظيفته باتخاذ الإجراءات الواجبة لتنفيذ 35 حكم تعويض صادر لصالح بعض المواطنين ضد هيئة السكة الحديد، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه .

وفى مطار القاهرة الدولى تم القبض على (م.خ) مدير عام أمن المحطات والناقل الالى، متلبسا بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات القطاع الخاص التى تعمل بالمطار فى مجال الصيانة والنظافة، مقابل عدم فرض غرامات مالية على شركته، وجارى التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة.

وأخيرا فى محافظة الجيزة، ألقى القبض على (ح.أ) مسئولة حسابات العملاء بمكتب بريد العزيزية بالبدرشين محافظة الجيزة لاستيلائها على مبالغ مالية من حسابات المواطنين العملاء بالمكتب، بلغ ما أمكن حصره منها حوالى مليون جنيه، وذلك عن طريق تزوير طلبات صرف تلك المبلغ دون علم أصحابها، وجارى عرض المتهمة على النيابة العامة.